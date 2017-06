Tonoucí se stébla chytá. Mayová chce vládnout s Iry

Britové po vyhlášení výsledků voleb čekali od premiérky Theresy Mayové demisi. Místo toho šéfka konzervativců odjela ke královně a řekla, že chce vládnout se severními Iry.

Na parlamentní většinu Konzervativní strana v předčasných volbách nedosáhla. Přitom to měly být volby, které pozici premiérky upevní. Teď je Theresa Mayová ráda, že její kabinet podpoří severoirská Demokratická unionistická strana. Ta získala deset poslaneckých míst, díky čemuž bude mít koalice 328 křesel ze 650. Nadpoloviční většinu přesáhne o pouhé tři mandáty. Ještě před měsícem si přitom Mayová dělala zálusk na 400 mandátů.

Poražených je ale víc. Zuby na silnou pozici si brousila také Nicole Sturgeonová, předsedkyně skotských nacionalistů. Na její stranu ale zbylo z předešlých 56 mandátů jen 35.

„Ve volbách jsme získali nejvíce hlasů a nejvíce křesel, je jasné, že pouze konzervativní a unionistická strana mohou díky většině v Dolní sněmovně zajistit legitimitu zemi," prohlásila britská premiérka po návratu od královny.

Výzvy k odstoupení

Už nyní se nicméně spekuluje, že dny Mayové v čele strany i vlády jsou sečtené. Nejde jen o to, že k demisi ji vyzval předseda labouristů Jeremy Corbyn. Přidala se i Sturgeonová a také vůdce liberálních demokratů Tim Farron. Sami konzervativci už prý hledají jejího nástupce. Zaznívají jména ministra zahraničí Borise Johnsona, ministryně vnitra Amber Ruddové nebo ministra pro brexit Davida Davise.

Výsledek britských voleb se výrazně promítne také do vyjednávání o brexitu. „Když Mayová nedokázala vyjednat nic s většinou 17 hlasů, teď už se jí to nepovede. Budou probíhat rozhovory s Bruselem, zasekne se to na postavení lidí pracujících v Británii a za rok dojdeme k závěru, že dohoda není možná. Velká Británie pak unii opustí nadivoko. Druhou variantou je, že na podzim budou v Británii další volby, protože situace si vynutí mít vládu se silným mandátem," řekl Deníku bývalý státní tajemník pro Evropu Tomáš Prouza.