Tradiční čínské písmo je ohroženo. Zabíjejí ho smartphony

Ministr financí Ivan Pilný má v letošním rozpočtu do července najít 400 milionů korun na pomůcky pro mimořádně nadané děti ve školách a na školní družiny. Na žádost ministryně školství Kateřiny Valachové mu to uložila vláda. O investicích do budování škol chce ještě Valachová jednat.