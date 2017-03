Tragédie v Etiopii. Sesuv skládky si vyžádal 46 obětí, většina jsou ženy a děti

Praha se společně s dopravním podnikem (DPP) chystá iniciovat změnu drážního zákona. Důvodem je stavba trasy metra D, která je plánována bez řidiče. To dosud zákon neřeší. Médiím to řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). První etapa stavby metra D mezi Pankrácí a Novými Dvory by mohla začít v roce 2019 a dokončena do roku 2023. Praha chce zahájit v září příštího roku geologický průzkum. Metro D má ulevit přetížené trase C a spojit centrum se sídlišti na jihu města.