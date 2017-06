Tragédie v Portugalsku. Víc než dvacet lidí zemřelo při lesním požáru

Požár vypukl v sobotu odpoledne u města Pedrógão Grande. Podle premiéra Antónia Costy je potrvrzeno 24 mrtvých. Tři lidé prý zemřeli kvůli nadýchání se kouře, zbylé oheň uvěznil v jejich autech, když se pokoušeli utéci.

"Čelíme strašné tragédii," řekl Costa. Do boje s ohněm se pustilo skoro pět set hasičů, zraněny byly dvě desítky lidí. Rozsah škod je zatím neznámý.

Lesní požáry nejsou pro Portugalsko nic neobvyklého, loni zdevastoval oheň přes sto tisíc hektarů země.

A very sad day for #Portugal. 19 people died in a big forest fire in Pedrogão Grande. Still in shock! ? pic.twitter.com/nZsgE46tC4