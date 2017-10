Trest smrti už zrušilo přes sto států. Nejvíce poprav vykonají v Číně

Na 10. října připadá Světový den boje proti trestu smrti. Letos je to také čtyřicet let od chvíle, co byl vydán první mezinárodní manifest vyzývající všechny vlády k úplnému zrušení absolutního trestu.

V době vydání deklarace ve švédském Stockholmu zrušilo trest smrti pouhých šestnáct států, osm v Americe a osm v Evropě. K letošnímu září je těchto zemí už 105. Další státy trest smrti za běžné zločiny buď zrušily, nebo ho účinně přestaly používat, i když zůstává zakotven v zákonech dané země. V roce 2016 provedlo podle webu ČT24 popravy pouze 23 zemí, přičemž jejich převážnou většinu uskutečnila malá skupina států, a to Čína, Írán, Saúdská Arábie, Irák a Pákistán. Amnesty International, celosvětové hnutí monitorující porušování lidských práv, upozorňuje ve své zprávě například na vysoké počty poprav v Číně. Úřady tam každý rok popraví na tisíce lidí. Organizace zmiňuje také to, že čínské úřady vynucují dodržování mlčenlivosti, aby zamlžily ohromné počty poprav v zemi. Mezi další země, které stále praktikují trest smrti, patří například Egypt, Somálsko, Malajsie, Bělorusko nebo Japonsko. ČTĚTE TAKÉ: Hlavu a nohy švédské novinářky policie vylovila z mořského dna V loňském roce se poprvé ve statistice prvních pěti zemí s nejvyšším počtem provedených poprav neobjevily Spojené státy americké. Počet poprav je tam naopak nejnižší od roku 1991. I tak ale v celách smrti zůstávají téměř tři tisícovky vězňů. Vykonání trestu smrti se odehrálo v pěti státech, v Alabamě, na Floridě, v Georgii, Missouri a v Texasu. Co se týče způsobu výkonu trestu, převládá poprava smrtící injekcí, následuje elektrické křeslo, plynová komora, oběšení a ukončení života popravčí četou. Světový den proti trestu smrti se letos zaměřuje na souvislost mezi tímto trestem a chudobou. Podle výzkumu Amnesty International jsou lidé ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí soudním systémem a trestním právem častěji neúměrně postihováni a jsou i častěji přijemci definitivního rozsudku. ČTĚTE TAKÉ: V Malajsii začal soud kvůli vraždě Kimova bratra. Ženám hrozí trest smrti

