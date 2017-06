Tři děti i oba jejich zachránce v tureckém bazénu usmažila elektřina

Všech pět obětí bylo turecké národnosti. Ačkoli byly ihned převezeny do nemocnice, lékaři jim už pomoci nedokázali. Dvojicí, která se umírající děti snažila dostat z vody, byl osmapadesátiletý ředitel bazénu a jeho třicetiletý syn. Zmařené mladé životy vyhasly ve věku 12, 15 a 17 let.

Five people including three kids electrocuted at Turkish water park ? #Akyazi #Turkey https://t.co/36cWIujIoM pic.twitter.com/8dGMQpmirG