Tři roky pátrali po malajsijském letounu. Bezúspěšně. Dnes hledání končí

Sydney - Austrálie, Malajsie a Čína po téměř třech letech ukončily dnes pátrání po letadle společnosti Malaysia Airlines, které zmizelo na trase z Kuala Lumpuru do Pekingu s 239 cestujícími na palubě. Pátrací plavidlo dokončilo prohledávání mořského dna ve vymezené oblasti v Indickém oceánu, aniž objevilo trosky letadla, oznámilo koordinační středisko pátracích akcí se sídlem v Austrálii. Rodiny pasažérů označily ukončení pátrací akce za nezodpovědný krok, který musí být přehodnocen.

Pátrací loď prohledávala prostor 120 tisíc čtverečních kilometrů západně od australského pobřeží. Vyšetřovatelé před časem doporučili, aby se oblast pátrání rozšířila o dalších 25 tisíc kilometrů čtverečních severním směrem, australské úřady ale na požadavek nepřistoupily. Dosavadní hledání letadla vyšlo na 160 milionů dolarů (4,1 miliardy Kč).

"Navzdory maximálnímu úsilí a využití těch nejlepších vědeckých podkladů, špičkových technologií a rad vysoce kvalifikovaných odborníků se letadlo bohužel nepodařilo při pátrání lokalizovat. Podmořské hledání bylo proto ukončeno. Nebylo to snadné rozhodnutí," konstatovala ve společném komuniké ministerstva dopravy Malajsie, Austrálie a Číny.

Poslední pátrací plavidla opustila vytyčenou oblast dnes. Skupina příbuzných pasažérů, která si říká Voice 370, uvedla, že pátrání musí pokračovat. "Je to nevyhnutelná povinnost vůči všem lidem, kteří využívají leteckou dopravu. Je to v zájmu bezpečnosti létání," napsala skupina v prohlášení. "Skončit v této fázi je nezodpovědné. Svědčí to o šokující nedůvěře v data, nástroje a doporučení řady expertů," dodala skupina.

Podle agentury AP existuje určitá možnost, že by se přihlásil soukromý dárce, který by nabídl financování další pátrací akce. Zatím se ale nikdo takový neobjevil.

Letadlo malajsijských aerolinek se ztratilo v březnu 2014 na trase z Kuala Lumpuru do Pekingu. Na jeho palubě bylo 239 cestujících a členů posádky, značnou část tvořili Číňané. Co se s letadlem stalo, zůstává jednou z největších záhad v historii letectví a po dnešku jí možná zůstane navždy.

Podmořské pátrání nevyneslo na světlo žádné stopy. Na plážích ostrova Mauricius, na břehu Tanzanie či francouzského ostrova Réunion se ale našly trosky, u nichž se potvrdilo, že pocházejí ze zmizelého letounu.

