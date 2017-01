Tři stovky lidí umrzly v Německu za posledních 26 let

Nejméně 289 lidí bez domova zemřelo od roku 1991 v ulicích Německa na podchlazení. S odvoláním na spolkové sdružení Pomoc lidem bez domova to v pátek uvedla Sabine Zimmermannová z levicové politické strany Die Linke.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Ivan Lukášek

Vládě vyčetla, že problém neřeší. Počet obětí je podle sdružení jen odhadem založeným na různých zdrojích, mimo jiné na zprávách médií.

"Je to obrovská tragédie a skandál, že lidé v Německu umrzají," uvedla politička. "Umrzají venku, pod mosty, na lavičkách v parku, ve vchodech do domů, na zbořeništích, ve zdánlivě bezpečných zahradních besídkách a v jiných přístřešcích," citovala ji agentura DPA.



Zimmermannová vládě vyčítá, že se o situaci vůbec nezajímá. Na dotaz, kolik lidí v uplynulých letech umrzlo a jak se k řešení problému vláda hodlá postavit, ministerstvo sociálních věcí političce odpovědělo, že vláda o situaci nemá žádné poznatky. Za ubytování a péči o lidi bez domova prý zodpovídají příslušné země a komunity.



"To, že se spolková vláda zjevně nezajímá o (otázku lidí bez domova), svědčí o sociálním chladu velké koalice," řekla Zimmermannová. Vládu vyzvala, aby pravidelně podávala hlášení o počtu lidí bez střechy nad hlavou a možnostech, jak jim pomoci.

Čtěte také: U obchodního domu v Tachově umrzl bezdomovec

Nepřehlédněte: Díky policii opilý muž v Šimkových sadech neumrzl