Trpělivost s KLDR končí, notují si Trump a Korea

Mun Če-in, který byl zvolen v květnu po sesazení prezidentky Pak Kuh-hje, prosadil nové raketové zkoušky, což jeho hostitel Donald Trump dnes kvitoval slovy: "Severokorejská hrozba vyžaduje rozhodnou reakci, čas trpělivosti s jadernými a raketovými testy KLDR již skončil."

„Věřím v dialog. Zároveň však vím, že dialog je možný, pokud má národ silnou obranu," navázal na něj korejský protějšek.

Crime and killings in Chicago have reached such epidemic proportions that I am sending in Federal help. 1714 shootings in Chicago this year!