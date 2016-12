Trump atentát v Německu označil za útok proti lidství

Washington - Budoucí americký prezident Donald Trump dnes označil pondělní teroristický čin v Berlíně útokem proti lidství. Informovala o tom agentura Reuters. Již v pondělí obvinil z atentátu islámské teroristy, kteří podle něj ve jménu světového džihádu bez ustání masakrují křesťany.

Donald TrumpFoto: ČTK/AP/P. Kevin Morley

"Je to útok na lidskost, který musí být zastaven," řekl dnes Trump novinářům. "To, co se děje, je hanebné," dodal s tím, že s dosluhujícím prezidentem Barackem Obamou od útoku v Berlíně nehovořil.

Trump bezprostředně po útoku ještě dřív než německá média spojil čin s islamistickými teroristy.

Útok odsoudil i Obama, učinil tak ještě v pondělí. V úterý pak telefonicky kondoloval německé kancléřce Angele Merkelové, zároveň popřál zraněným brzké uzdravení.

