Trump bude v Německu bydlet u řeky. Stejně jako britská královna Alžběta II.

Americký prezident sváděl velký boj o to, jak bude přebývat při své první oficiální návštěvě Německa, kde se bude v červenci konat summit zemí G20.

V tomto penzionu by měl za měsíc během summitu G20 bydlet americký prezident.Foto: ajepbah/WicimediaCommons

Během setkání dvaceti ekonomicky nejsilnější zemí světa se do německého Hamburku sjede kolem 6000 delegátů. Pak další tisíce novinářů, ochranky a další skupiny důležitých i nedůležitých lidí. Poptávka po ubytování ve městě i okolí silně roste.

Dlouho nemohl nic najít, dokonce mu v ředě hotelů tvrdili, že už je obsazeno. Trump se původně rozhodoval, že by během summitu bydlel v Berlíně a po oba dva dny schůzky G20 by do Hamburku vždy přiletěl. Nakonec se pro něho ale podařilo, i s pomocí vedení Hamburku, sehnat střechu nad hlavou. Město mu nabídlo vilu, která funguje jako ubytovací zařízení pro oficiální hosty města Hamburku.

Objekt pochází z roku 1868 a patřila původně stavebníkovi Johannu Krogmannovi. Od roku 1958 je zařezena mezi památky chráněné odborem kultury tohoto přístavního města. Pro účeli ubytování VIP hostů slouží od roku 1965. Poprvé byla pro významnou oficiální návštěvu využita v roce 1986, kdy Hamburk navšívila broitská královna Alžběta II.

Protože objekt stojí na břehu řeky, dá se předpokládat, že veškerý provoz na tomto toku bude po dobu Trumpova pobytu uzavřen. Americká tajná služba přiletí v následujícím týdnu, aby místo prověřila, zda vyhovuje standardům pro ochranu nejmocnějšího muže USA.