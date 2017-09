Trump je vyšinutý, prohlásil Kim Čong-un a pohrozil vodíkovou bombou

Severokorejský vůdce Kim Čong-un označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za vyšinutého. Ministr zahraničí KLDR navíc v návaznosti na poslední Trumpovy sankce pohrozil vodíkovou bombu v Tichomoří.

Americký prezident Donald Trump podepsal ve čtvrtek výkonný dekret, umožňující Spojeným státům sankcionovat zahraniční banky, jednotlivce a společnosti, pokud obchodují se Severní Koreou. "Tento krok přeruší příjmové zdroje, z nichž je financováno úsilí (KLDR) vyvinout ty nejhroznější zbraně, jaké lidstvo zná," uvedl Trump při svém vystoupení v rámci Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un reagoval už na předchozí úterní Trumpovo prohlášení, při němž americký prezident pohrozil, že "zcela zničí" Severní Koreu, pokud ta napadne Spojené státy nebo jejich spojence. Podle Čong-una říkal "bezpříkladné nesmysly".

"Trumpovo choromyslné chování a jeho hrozby úplného zničení Severní Koreje mě přesvědčily… že cesta, kterou jsem si vybral, je správná a že jí musím doržet až do konce," uvedl Čong-un v nezvykle dlouhém prohlášení, které citovala například agentura DPA.

Americký prezident podle něj za svá slova "draze zaplatí". KLDR se údajně cítí oprávněna bránit se proti americkým hrozbám těmi nejvyššími protiopatřeními. Na otázky newyorských novinářů, jaká protiopatření by to měla konkrétně být, odpověděl severokorejský ministr zahraničí Ri Yong Ho: "Mohlo by jít o výbuch vodíkové bomby v Tichomoří." Dodal, že nemá konkrétní představu o tom, o jaké kroky přesně půjde, protože o tom rozhodne Kim Čong-un.

Mezinárodní společenství zvyšuje na Severní Koreu tlak kvůli řadě nedávných raketových a jaderných testů. Tato otázka byla také důležitým bodem diskuse na Valném shromáždění OSN. Nový americký dekret umožňuje americkému ministru financí Stevenovi Mnuchinovi dát na černou listinu všechny zahraniční banky, které provádějí nebo umožňují jakékoli transakce spojené s KLDR nebo se subjekty, jež už čelí stávajícím sankcím.

"Zahraniční finanční instituce nyní vědí, že si mohou vybrat, zda chtějí podnikat se Spojenými státy, nebo se Severní Koreou. Ale rozhodně nemohou podnikat s oběma," řekl Mnuchin novinářům a vyzval "všechny země po celém světě, aby se ke Spojeným státům připojily a zastavily všechny obchodní a finanční transakce se Severní Koreou".

Dekret umožní Spojeným státům postihovat i osoby financující severokorejský režim, které podnikají v průmyslových odvětvích (například rybolov, technologie, textilní výroba) nebo se podílejí na provozování přístavů, případně se věnují vývozu a dovozu zboží a služeb.

Podle Trumpa se do bankovních postihů zapojí rovněž Peking, klíčový obchodní partner KLDR.