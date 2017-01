Trump jmenuje zetě Kushnera vrchním poradcem Bílého domu

New York - Zeť budoucího prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner bude tento týden oficiálně jmenován vrchním poradcem Bílého domu. Oznámil to dnes list The New York Times. O Trumpově záměru povolat manžela dcery Ivanky do štábu Bílého domu se vědělo, nejistota panovala ohledně konkrétní funkce.

Donald Trump.Foto: ČTK/AP

Pětatřicetiletý miliardář Kushner je stejně jako jeho tchán realitním podnikatelem a jeho široké obchodní zájmy mohou podle newyorského deníku vyvolat podezření ze střetu zájmů. Podle agentury AP lze po Kushnerově jmenování čekat výtky, že tento krok porušuje federální zákony zakazující nepotismus, tedy jmenování příbuzných do vysokých státních funkcí. Čtěte také: Trump označil skandál okolo hackerů za hon na čarodějnice

The New York Times napsal, že Kushner se svými poradci nyní probírá možnosti, jak se pro případ jmenování oprostit od správy rodinného majetku. Jeho součástí je i známý týdeník The New York Observer. Kushner působil jako poradce už v Trumpově volebním štábu. Dříve se spekulovalo o jeho možném jmenování velvyslancem v Izraeli nebo personálním šéfem Bílého domu. Objevovaly se i informace, že jeho role bude jen neformální a oficiální funkci poradce hlavy státu vykonávat nebude. Kushner se s Ivankou Trumpovou oženil v roce 2009, mají spolu tři děti. Ivanka je druhým nejstarším potomkem Donalda Trumpa a zlínské rodačky Ivany Zelníčkové, první manželky budoucího prezidenta. Čtěte také: Streepová na glóbech poukázala na nebezpečí arogantní moci

Autor: ČTK