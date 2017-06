Trump možná zrušil návštěvu Velké Británie. Kvůli odpůrcům

Jak uvedl britský deník The Guardian, americký prezident Donald Trump odložil plánovanou oficiální návštěvu Velké Británie kvůli obavám, že by proti němu vyšli lidé do ulic nejen v Londýně. Úřad premiérky Mayové spekulace odmítl.

„Nehodláme komentovat spekulace soukromých telefonických rozhovorů. Královna pozvala prezidenta Trumpa k návštěvě Velké Británie a v těchto plánech nejsou žádné změny," uvedla britská vláda. Podle The Guardianu řekl americký prezident v jednom z telefonických rozhovorů s Theresou Mayovu, že na návštěvu nepřiletí, pokud jeho návštěvu britská veřejnost nepodpoří. ČTĚTE TAKÉ: Trump bude v Německu bydlet u řeky. Stejně jako britská královna Alžběta II. Mezi Washingtonem a Londýnem vyvstalo nedávno mírné napětí poté, kdy Trump kritizoval některé výroky londýnského starosty Sadika Khana. Ten po teroristických útocích napsal, že se lidé nemusejí bát vyjít do ulic, protože je v pohotovosti policie a armáda. Na návštěvu do Británie pozvala Theresa Mayová prezidenta Trumpa hned po jeho inauguraci a při setkání ve Washingtonu mu předala osobní pozvánku britské královny Alžběty II. ČTĚTE TAKÉ: A teď řeknu pravdu já! Ministr spravedlnosti USA předstoupí před Senát

Autor: Pavel Hrabica