Trump nás hodil přes palubu, stěžují si tichomořské ostrovní země

Malé ostrovní státy v Tichomoří vyjádřily rozčarování nad tím, že se americký prezident Donald Trump odstoupit od pařížské dohody o klimatu. Podle nich tím Washington opouští zranitelné země, kterým hrozí, že zmizí pod stoupající hladinou oceánu.

Vůdčí osobnosti skupiny malých a vzdálených ostrovních států v Tichomoří vyjádřily hluboké zklamání nad aktuálním Trumpovým krokem, kterým vyvázal Spojené státy z pařížské dohody o klimatu. Právě ostrovní země v Pacifiku totiž často čelí dopadům nepředvídatelného počasí a obávají se také stoupající mořské hladiny.

"V době, kdy je naše země nejvíc potřebuje, se k nám Američané obrátili zády. Udělali to přesto, že jsme během druhé světové války byli jejich spojenci a že jsme jim umožnili vybudovat na našich ostrovech startovací plochy pro jejich letadla. Přes to všechno nás nyní, když čelíme největšímu boji naší doby, házejí přes palubu," uvedl podle AFP Enele Sopoaga, premiér ostrovního státu Tuvalu.

Předseda vlády ostrova Fidži Voreqe Bainimarama prohlásil, že ho postoj USA hluboce zklamal, ale že bitva o životní prostředí bude pokračovat. Bainimarama bude v prosinci předsedat v Německu nadcházející klimatické konferenci OSN. Fidži už podle něj dopad klimatických změn tragicky pocítila v podobě loňské tropické cyklóny Winston. Tato bouře, jejíž síla neměla v historii Fidži obdoby, zabila 44 lidí a zničila třetinu ostrovního hospodářství.

Zklamání nad rozhodnutím Spojených států vyjádřila také Hilda Heineová, prezidentka Marshallových ostrovů, tichomořského souostroví, které ohrožuje stoupající mořská hladina. "Bude to mít vážné důsledky, ale nesmíme se vzdát naděje. Naše děti i jejich děti si zaslouží nejen to, aby přežily, ale i to, aby se jim dařilo," řekla Heineová Rádiu Nový Zéland.

Klimatická konference COP 23 se bude konat v Bonnu od 6. do 17. listopadu. Bainimarama coby její prezident uvedl, že většina světa zůstává na straně pařížské dohody, kterou již podepsalo víc než 190 zemí. "Udělám všechno pro to, abych vytvořil velkou koalici, která zrychlí postup k cíli, k němuž pařížská dohoda směřuje," řekl Bainimarama. Podle svých slov nadále věří, že Washington nakonec své rozhodnutí změní.

Novozélandská ministryně pro změnu klimatu Paula Bennettová prohlásila, že mnohé z výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou jednoduše nesprávné. "Většina toho, co řekl, je prostě špatně. Nezvážil, co to bude Ameriku stát, když se postaví proti ostatním," řekla Rádiu Nový Zéland.

Také australští ministři zahraničí a životního prostředí uvedli, že Canberra byla zklamána postojem USA, a znovu potvrdili "pevný závazek svého národa" vůči pařížské dohodě.