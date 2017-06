Trump opět narazil. Soud už podruhé potvrdil neplatnost imigračního dekretu

Americký prezident Donald Trump po žalobách proti prvnímu lednovému dekretu, který způsobil chaos na amerických letištích, přišel v březnu tohoto roku s upraveným exekutivním příkazem. Ale i ten po sérii žalob soudy pozastavily.

Stovky lidí protestovaly proti Trumpovu migračnímu příkazuFoto: ČTK

Právní zástupci Bílého domu podali odvolání. To ale po virginském soudu teď zamítl i federální odvolací soud v San Francisku. Je to druhý odvolací soud v USA, který potvrdil pozastavení platnosti tohoto dekretu, kterým prezident dočasně zakázal vstup do USA obyvatelům šesti převážně muslimských zemí.

V době vydání zdůvodňoval prezident svůj dekret tím, že je nutné zabránit importu terorismu do Spojených států. Už v předvolební kampani Donald Trump sliboval, že v případě vítězství zastaví příliv cizinců z muslimský zemí do Spojených států.

Kalifornský soud rozhodl v pondělí ve stejném duchu jako v květnu soud ve Virginii. Kalifornští soudci tak ponechali v platnosti opatření nižších instancí, která blokující uvedení dekretu do praxe. Vládní právníci se již po prvním verdiktu obrátili na nejvyšší soud.

Trojčlenný soudní senát v San Francisku se shodl jednomyslně na tom, že prezidentský dekret diskriminuje lidi na základě národnosti. Donald Trump navíc podle nich neprokázal, že zákaz vstupu těchto občanů do USA je v americkém zájmu. Což odporuje americké ústavě.

Trumpův výnos zakazuje na dobu 90 dnů vstup do USA obyvatelům Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie a pozastavuje program přijímání uprchlíků. V první verzi se zákaz vztahoval i na občany Iráku a také nezahrnuje ani majitele již platných víz. Irák proti dekretu protestoval i proto, že nyní společně s Američany nese tíhu bojů proti Islámskému státu.

Americká vláda podala začátkem tohoto měsíce odvolání k nejvyššímu soudu. V němž požaduje zablokování opatření prvoinstančních soudů, díky kterému by příkaz mohl začít platit.