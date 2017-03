Trump podepsal nový protiimigrační dekret, nevztahuje se na Irák

Americký prezident Donald Trump dnes odsouhlasil nové nařízení, které na 90 dní zakazuje vstup do Spojených států občanům šesti většinově muslimských zemí. Oznámil to Bílý dům s tím, že dekret má za cíl předejít riziku teroristických útoků v zemi.

Podle textu, který dostala krátce před podpisem k dispozici agentura AP, se zákaz týká jen žadatelů o nová víza; držitelé platných víz budou moci nadále do USA cestovat. Dekret se vztahuje na občany Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie.

Proti původnímu dekretu, který americké soudy v únoru zablokovaly, dostali podle AP rovněž výjimku držitelé trvalých pracovních povolení známých jako zelené karty. Únorový zákaz vstupu do USA se týkal i občanů Iráku; v novém nařízení uvedeni nejsou.

"Irák je významným spojencem v boji proti ISIS," zdůvodnil změnu na tiskové konferenci ministr zahraničí Rex Tillerson, který použil jednu ze zkratek teroristické organizace Islámský stát. Americké úřady podle něho zajistí spolu s iráckou vládou opatření, která zabrání cestovat do USA "lidem s kriminálními či teroristickými úmysly".

Výběr událostí souvisejících s novým migračním nařízením:



27. ledna - Trump podepsal exekutivní příkaz o přísnějším prověřování imigrantů, který měl na 120 dnů pozastavit program USA o přijímání uprchlíků, do odvolání zakazoval vstup do USA migrantům ze Sýrie a dále na 90 dnů zakazoval vstup všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Opatření se týkalo Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu.



28. ledna - Proti Trumpovu příkazu byla podána první žaloba; podali ji právníci zastupující dva Iráčany zadržené po příletu do New Yorku. Na letišti protestovaly stovky lidí.

- Americký soud dočasně zakázal vyhošťování cizinců, kteří již jsou na území USA a vztahuje se na ně migrační dekret. Soud vyhověl žalobě Americké unie občanských práv (ACLU).



30. ledna - Irácký parlament pověřil vládu přijmout odvetná opatření za Trumpův postup. Jeho opatření kritizovala také Organizace islámské spolupráce (OIC), k níž patří přes 50 muslimských států.

- Americký exprezident Barack Obama vyjádřil zásadní nesouhlas s diskriminací lidí podle náboženského přesvědčení.



31. ledna - Trump odvolal úřadující ministryni spravedlnosti Sally Yatesovou, která nesouhlasila s jeho dekretem. Podle Bílého domu Yatesová "zradila ministerstvo spravedlnosti".

- Generální tajemník OSN António Guterres kritizoval protiimigrační výnos.



1. února - Trumpova dekretu se zastal ministr zahraničí Spojených arabských emirátů šajch Abdalláh bin Zajd Nahaján. Řekl, že není namířen proti islámu, ale týká se států považovaných z hlediska bezpečnosti za problematické. Libyjská vláda národní jednoty, kterou podporuje OSN, označila Trumpův výnos za diskriminaci.



3. února - Federální soud v Seattlu dočasně zablokoval Trumpův dekret. Verdikt má platnost na celém území USA. Trump řekl, že výrok soudce je směšný a bude zrušen.



5. února - Americké ministerstvo spravedlnosti se odvolalo proti soudnímu rozhodnutí, které dočasně zablokovalo dekret. Odvolací soud v San Francisku ale žádost ministerstva zamítl.



6. února - Exministři zahraničí John Kerry a Madeleine Albrightová se spolu s několika bývalými bezpečnostními poradci Obamy připojili k žalobě proti Trumpovu dekretu. Žalobu podaly americké státy Washington a Minnesota.



9. února - Odvolací soud v San Francisku zamítl odvolání vlády USA proti rozhodnutí federálního soudu v Seattlu, který pozastavil vykonavatelnost prezidentova dekretu. Trump zareagoval prohlášením, že dekret bude dál soudně prosazovat.



16. února - Trump na tiskové konferenci ohlásil přípravu nového migračního dekretu nahrazujícího ten původní, který soud zablokoval.



1. března - Ze seznamu států, jejichž občanům chce Bílý dům v obavách z terorismu dočasně zakázat vstup do země, vypadl Irák. Vypustit Irák prý doporučilo Trumpovi ministerstvo zahraničí a Pentagon vzhledem ke klíčové úloze Bagdádu v boji s Islámským státem.



6. března - Prezident Trump podepsal nové nařízení, které na 90 dní zakazuje vstup do USA občanům šesti většinově muslimských zemí. Podle textu, který dostala k dispozici agentura AP, se týká jen žadatelů o nová víza; držitelé platných víz budou moci nadále do USA cestovat. Dekret se vztahuje na občany Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie a netýká se Iráku.