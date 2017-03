Trump dal CIA právo k náletům na teroristy

/VIDEO, FOTOGALERIE/ - Jak by asi reagoval Victor Hugo, kdyby zjistil, že jeho román z roku 1862 se zásadně proslaví ve formě muzikálu? Pokud to byl typický mužský, asi by moc nadšený nebyl. To už se nedozvíme. Nicméně v neděli uplynulo 30 let od premiéry na newyorské Broadwayi pod názvem Les Misérables (Bídníci). Obliba muzikálu rostla a hrál se až do května 2003. Jeho počátky sahají mnohem dál.