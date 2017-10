Trump popřel, že chce desetkrát víc atomovek. Médiím pohrozil ztrátou licence

Trump obě tyto informace dementoval a médiím vzápětí adresoval několik výhružných příspěvků na Twitteru. Uvedl v nich, že síťová média typu NBC a CNN jsou zaujatá, zkreslující a falešná. Měla by proto v případě potřeby přijít o licenci.

Network news has become so partisan, distorted and fake that licenses must be challenged and, if appropriate, revoked. Not fair to public!