Trump představil daňovou reformu, prý největší po 31 letech

Republikánská strana amerického prezidenta Donalda Trumpa představila ve středu svůj plán daňové reformy. Požaduje hluboké škrty v oblasti firemních sazeb a zrušení velké části dědické a darovací daně. Má jít o největší změnu za posledních 31 let.

"Je to naše nejlepší příležitost, jak poskytnout střední třídě skutečné daňové úlevy, vytvořit zde nová pracovní místa a pomoci bezpříkladnému ekonomickému růstu. Od doby, kdy jsme to udělali naposledy, uběhlo 31 let. Pracující rodiny a malé podniky si už nemohou dovolit čekat déle," uvedl mluvčí Bílého domu Paul Ryan k prezentaci reformy. Uvedla to agentura AfP.

Republikánský plán, který strana připravovala ve spolupráci s Trumpovými poradci, počítá s tím, že sníží zdanění firemních zisků ze současných 35 na 20 procent. Původní Trumpův návrh byl ještě o pět procent nižší, i ten nyní navrhovaný ale zůstává pod průměrem průmyslových zemí, který činí 22,5 procenta.

Společnosti v USA požadují snížení daní už roky, protože v porovnání se světovým standardem je měly až dosud vyšší. Pravda je ale také to, že kvůli legislativním mezerám a daňovým zvýhodněním mnoho z nich platí mnohem méně než definovanou sazbu.

U domácností by se počet daňových sazeb snížil ze sedmi na tři (12, 25 a 35 procent), přičemž i nejvyšší sazba 35 procent opět znamená pokles proti 39,6 procenta, kjež platí nyní. AfP nicméně v této souvislosti upozorňuje na to, že součástí reformy je i možnost dodatečné vyšší sazby pro daňové poplatníky s nejvyššími příjmy.

Reforma dále počítá se zrušením dědické daně, což je dlouhodobý požadavek republikánů. Plán má také povzbudit firmy, aby zisk, který odváděly do zahraničí, vrátily do Spojených států, a to tím, že jim poskytne jednorázovou nízkou daňovou sazbu na majetek dovezený zpět ze zámoří.

Rekonstrukce daňového systému je pro republikánskou stranu už dlouho politickým svatým grálem. Šlo totiž o jedno z hlavních témat a významný příslib trumpovy volební kampaně, jehož význam ještě vzrostl poté, co neprošly další jeho volební taháky, konkrétně slibovaná reforma zdravotnictví a výstavba pohraniční zdi.