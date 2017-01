Trump přiletěl do Washingtonu k inauguračním oslavám

Washington - Nastupující americký prezident Donald Trump dnes dokončil nominaci členů svého vládního týmu a odletěl z New Yorku do Washingtonu k účasti na třídenních inauguračních slavnostech. Svůj oblíbený soukromý letoun podle agentury AP vyměnil za armádní speciál, v němž se do hlavního města odebrali i členové jeho rodiny. Novináře na palubu nevzal.

Fotogalerie 8 fotografií Donald TrumpFoto: ČTK/AP/P. Kevin Morley

Jako poslední kandidát na vedení vládního rezortu byl dnes jmenován bývalý guvernér státu Georgia Sonny Perdue, který se má stát ministrem zemědělství. V senátních výborech mezitím pokračuje proces slyšení ostatních kandidátů, hlasování o prvních dvou má plénum Senátu na pořadu v pátek. Rozhodovat se bude o navrhovaném šéfovi Pentagonu Jamesi Mattisovi a o Johnu Kellym, který má vést ministerstvo pro vnitřní bezpečnost. Čtěte také: Trump očekává na inauguraci rekordní počet lidí. Budou ale i demonstrace Trump bude v hlavním městě sídlit samozřejmě v Bílém domě, ale podle lidí z jeho okolí bude často k vidění i ve svém manhattanském mrakodrapu Trump Tower a ve floridském letovisku Mar-a-Lago, které prezident v nedávném tweetu označil za "zimní Bílý dům". Trumpův mluvčí Sean Spicer dnes novinářům řekl, že prezident se bude zdržovat i ve svém novém washingtonském hotelu, který zřídil v rekonstruované a pronajaté budově hlavní pošty nedaleko Bílého domu. Spicer řekl, že hotel je "symbolem vládnutí, kterého se Trump chce držet". Meteorologický úřad sliboval původně ve Washingtonu v pátek počasí bez deště, ale dnes svou předpověď změnil. Správa hlavního metropolitního prostranství National Mall reagovala prohlášením, že přípustné jsou v případě deště jen skládací deštníky. Čtěte také: Známé muzeum muselo narychlo vyrobit Trumpa, počítalo s Clintonovou

Autor: ČTK