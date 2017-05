Trump prý udělá všechno pro mír na Středním východě

Americký prezident Donald Trump při své návštěvě Blízkého východu řekl, že „udělá vše", aby pomohl Izraelcům a Palestincům dosáhnout míru. Během rozhovorů s palestinským vůdcem Mahmúdem Abbásem mluvil o tom, že Abbás se zavázal přijmout nezbytné kroky k „boji proti terorismu".

Izrael a Palestinci už tři roky neudržují mírové rozhovory a podle Trumpa bude „jednou z nejtěžších věcí" míru dosáhnout.

Dnes je poslední den Trumpovy návštěvy na Blízkém východě.

V Palestině proběhly protesty proti návštěvě a na podporu hladovějících palestinských vězňů v izraelských věznicích. V pondělí Trump uvedl, že přišel „znovu potvrdit nerozbitnou vazbu" mezi USA a Izraelem a že v regionu existuje „vzácná příležitost přinést bezpečnost, stabilitu a mír". Do Tel Avivu Trump přiletěl přímo ze Saúdské Arábie, kde na summitu v neděli vyzval arabské a muslimské vůdce, aby společně „vyhnali" islámské extremisty.

Trump uvedl, že přijel do Betléma, kde se setkání s Abbásem ráno konalo, v duchu naděje. „Jsem odhodlán snažit se dosáhnout mírové dohody mezi Izraelci a Palestinci," řekl. "Mám v úmyslu udělat vše, co mohu, abych jim pomohl dosáhnout tohoto cíle. Dodal, že prezident palestinské samosprávy ho ujistil, že je připravený k dosažení tohoto cíle v dobré víře a že izraelský premiér Benjamin Netanjahu slíbil to samé.



Trump také řekl, že byl spokojen, že Abbás navštívil summit v Rijádu a zavázal se přijmout pevné, ale nezbytné kroky k boji proti terorismu a konfrontovat tuto nenávistnou ideologii. „Mír se nikdy nemůže zakořenit v prostředí, kde je násilí tolerováno, financováno a dokonce odměňováno," dodal.