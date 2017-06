Trump se brání: Tajné nahrávky rozhovorů s Comeym jsem nepořídil

Tyto spekulace ovšem Trump odmítá. Na Twitteru uvedl, že nikdy žádné tajné nahrávky exšéfa FBI nepořídil. „O ničem takovém nevím. Žádné nahrávky s Comeym jsem nepořídil, ani je nevlastním," napsal americký prezident.

Minulý měsíc přitom Trump na sociální síti Comeymu hrozil, že by měl doufat, že žádné takové nahrávky společných rozhovorů neexistují. A měl by se nad tím zamyslet dříve, než začne podávat informace médiím.

…whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings.