Trump se postavil za Izrael a uvítal by mír s Palestinci

Spojené státy velmi stojí o mír mezi Izraelem a Palestinci, vznik dohody záleží na obou znesvářených stranách. Na dnešní tiskové konferenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem to prohlásil americký prezident Donald Trump. Řekl také, že bude o usmíření Izraele a Palestinců usilovat a že by se do nové mírové iniciativy mohlo zapojit vícero zemí.

Podle Netanjahua je zdrojem vzájemného konfliktu s Palestinci jejich neustálé odmítání uznat Izrael v jakýchkoli hranicích. Na to Trump odvětil, že Palestinci se musejí zbavit nenávisti, která je jim vštěpována od útlého věku, a že také budou muset uznat Izrael. Americký prezident rovněž prohlásil, že Izraelci naopak budou muset v jednáních s Palestinci prokázat jistou míru pružnosti. Řekl, že prioritou je bezpečnost Izraele. Trump zároveň uvedl, že by uvítal, aby se do jednání o míru zapojili i arabští partneři. Spojené státy dlouhodobě v otázce mírového uspořádání podporují řešení v podobě dvou států, tedy Izraele a nezávislé Palestiny. Toto řešení se považuje i za jádro mezinárodního mírového úsilí. Na otázku, zda za tímto budoucím vývojem stojí i Trump, prezident odpověděl, že v zásadě nezáleží, zda vzniknou dva státy, nebo jeden společný pro Izraelce a Palestince. Čtěte také: Policie používá auta zabavená zločincům. K zásahu tak přijede třeba Porsche "Uvítám takové řešení, které si vyberou obě strany," řekl Trump. A dodal, že dosažení dohody o dvou státech se může sice jevit jako snadnější cíl, ale když se Palestinci a Izraelci rozhodnou pro společnou zemi, bude to rovněž považovat za nejlepší výsledek. Netanjahu k tomu řekl, že místo udělování nálepek jednotlivým řešením je třeba se soustředit na podstatu a obsah mírové dohody. Reuters připomněl, že izraelský premiér se v minulosti i přes jisté podmínky opakovaně vyslovil pro vznik dvou nezávislých států. Zároveň ale navrhl takzvané řešení stát minus, kdy by Palestinci získali širokou autonomii a státnost bez plné suverenity. Trump na tiskové konferenci obvinil OSN, že s Izraelem zachází velice nespravedlivě. OSN mimo jiné kritizuje izraelskou osadnickou politiku na palestinských územích. V této věci Trump Netanjahuovi doporučil, aby se v záležitosti osad "držel malinko zpátky". Na tiskové konferenci se hovořilo i o mezinárodní dohodě s Íránem o jeho jaderném programu. Trump ujednání označil za vůbec nejhorší, které kdy viděl, a přislíbil, že se zasadí o to, aby Teherán jaderné zbraně neměl. Netanjahu Trumpův postoj k Íránu uvítal. "Myslím, že dokážeme agresivitu a nebezpečí Íránu zvrátit," dodal. Nenechte si ujít: Martin Dostalík mapuje sesuvy půdy až v Gruzii: Byla to pro mě zkouška ohněm Během tiskové konference, která se nesla ve velice přátelském duchu, označil Trump vztahy USA a Izraele za nezničitelné, neboť jsou založeny na společných hodnotách jako svoboda a mír. S nástupem Trumpa nastal mezi USA a Izraelem zásadní obrat, neboť za nyní již bývalé hlavy státu Baracka Obamy byly mezivládní vztahy značně ochladlé. Ačkoli Washington za Obamovy administrativy nikdy nezpochybňoval spojenectví s Izraelem, opakovaně kritizoval osadnickou politiku židovského státu. Zdrojem svárů byl rovněž Obamův vstřícný postoj k jaderné dohodě s Íránem. Trump již během předvolební kampaně opakovaně dával najevo, že přístup vůči Izraeli změní. Několikrát tehdy řekl, že chce americkou ambasádu přestěhovat do Jeruzaléma. Status tohoto města je ale nevyjasněný a město, zejména jeho východní část, je zdrojem sporů v izraelsko-palestinském vyjednávání, proto většina států včetně České republiky má zastoupení v Tel Avivu. Dnes na setkání s Netanjahuem Trump zopakoval, že by rád americkou ambasádu v Jeruzalémě viděl. "Přistupujeme k tomu ale s nejvyšší citlivostí," dodal. Přečtěte si: Pohledem Deníku: Realisté mají velké ambice. Jsou reálné?

Autor: ČTK