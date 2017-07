Trump ve svém projevu pochválil Polsko a zkritizoval Evropskou unii

Sněmovna patrně zmírní podmínky pro navrhované až tříměsíční placené ošetřovatelské volno na péči o vážně nemocné příbuzné. Podle stanovisek sociálního výboru k pozměňovacím návrhům k vládní předloze by naopak neměla omezit okruh lidí, kteří by mohli volno dostat. Plénum by mohlo schvalovat zavedení ošetřovatelského volna příští týden.