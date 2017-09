Trump se vulgárně opřel do slavných sportovců. Hvězdy se bouří

Podle Trumpa je toto gesto urážkou vlajky a země. „Neměli byste radost, kdyby jeden z majitelů NFL vytáhl hned toho zkurvysyna z trávníku, když neprojevuje respekt naší vlajce?“ pustil se Trump ostře do hráčů na mítinku svých příznivců v Alabamě.

Hráči vyjadřují pokleknutím během tradičního předzápasového nástupu s hymnou podporu hnutí proti policejnímu násilí na černoších. Tento trend zahájil loni hráč sanfranciského klubu Colin Kaepernick, od té doby se k němu připojily desítky sportovců.

Trump toto jednání ostře odsoudil a vyzval majitele klubu, aby hráče, kteří nestojí při hymně, vyhodil.

Majitel týmu Jaguárů Shad Khan, který byl donedávna příznivcem amerického prezidenta, a dokonce daroval jeden milion dolarů na Trumpovu inauguraci, se za své hráče postavil.

"Náš tým a NFL odráží náš národ s rozmanitostí v mnoha podobách - rasou, vírou, našimi názory a našimi cíli. Máme ještě spoustu práce a můžeme to udělat, ale komentáře prezidenta činí vše těžší. "

Majitel týmu Baltimore Ravens Steve Bisciotti dodal: "Uznáváme vliv hráčů, respektujeme jejich protest a mají naší stoprocentní podporu. Musíme naslouchat všem hlasům, to je demokracie ve své nejvyšší podobě."

Kritiky se hráči amerického fotbalu dočkali poprvé v pátek. Trump v tom pak pokračoval i v sobotu v případě basketbalistů, když zrušil tradiční pozvání šampiónů z Golden State do Bílého domu.

S reakcí ihned neotálela dlouholetá hvězda NBA Kobe Bryant. " Ten, jehož slova vyvolávají rozpor a nenávist, nemůže udělat Ameriku znovu velkou," narážel na Trumpovo volební heslo.

A #POTUS whose name alone creates division and anger. Whose words inspire dissension and hatred can't possibly "Make America Great Again"

K němu se přidal i LeBron James. "Návštěva Bílého domu byla velká pocta. Dokud ses tam neukázal…" vzkázal Trumpovi prostřednictvím Twitteru.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!