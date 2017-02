Trump vzkazuje: Jsme spojenci

Spojené státy budou vždy váš největší spojenec, vzkázal Evropě americký viceprezident Mike Pence. Nebude to ale zadarmo, připomněl.

Mike Pence na bezpečnostní konferenci v Mnichově potvrzuje, že je v zahraniční politice tím, kdo vysílá pozitivní zprávy nebo alespoň diplomatičtější překlad myšlenek prezidenta USA. „Buďte si jisti, že prezident Trump a náš lid budou vždy oddaní našemu transatlantickému svazku."

Zdůraznil, že USA budou stát po boku Evropy a že je toto přátelství založeno na společných hodnotách, jako je svoboda, demokracie a právní stát. Dodal ale, že pro většinu aliančních spojenců nastal čas učinit pro společ-nou obranu více. „Slib nést společně zátěž mnozí až příliš dlouho nenaplňovali, což podkopává samotné základy naší aliance." Řada spojenců, včetně velkých zemí, zatím jasně neukázala, jak závazky naplní. Narážel na dohodu zemí NATO vydávat na armádu minimálně dvě procenta HDP.

Vstřícně se k americkému požadavku vyslovila německá kancléřka Angela Merkelová i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. V protikladu byl německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel. Uvedl, že neví, odkud by potřebná částka měla přijít.

Co zmiňovaná dvě procenta znamenají finačně? „Je to kalkulace schopností ekonomik (v kombinaci s ostatními státními výdaji) utáhnout takové ozbrojené síly, které bude za uvedených financí možné rozvíjet, udržovat a také nasazovat do bojových akcí," vysvětluje bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. „V době studené války to bylo o něco více, ale zkušenosti ukázaly na to, že při dlouhodobém vyšším zatížení ekonomik obrannými výdaji omezují rozvoj v dalších oblastech."

VEDETE STUDENOU VÁLKU, HROZIL LAVROV

V Mnichově ostře zaútočil na alianci ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. „NATO je pořád institucí studené války, a to jak v myslích, tak v srdcích," prohlásil. Lavrov chce, aby NATO s Moskvou obnovilo spolupráci a přeje si posílit americko-ruské vztahy, a to na pragmatickém základě.

Problém je, že Rusko je v klatbě kvůli anexi ukrajinského Krymu a podpoře separatistů v Doněcku. Což o víkendu prezident Vladimir Putin ještě eskaloval tím, že dekretem povolil uznávat v Rusku pasy a další doklady vydávané samozvanou Doněckou a Luhanskou lidovou republikou. Pasy separatistů se navíc vzhledově podobají ruským cestovním dokladům.

