Trump hrozí Severokorejcům: Fungovat bude jen jedna věc

„Prezidenti a jejich administrativy hovořili se Severní Koreou 25 let, smlouvy stály spousty peněz… nefungovalo to, dohody se porušovaly ještě než zaschl inkoust, z amerických vyjednavačů dělají hlupáky. Omlouvám se, ale bude fungovat jen jedna věc!“

Na dotaz novinářů, kterou věc myslel, odpověděl stručně: „Brzy uvidíte“, informoval server CNN.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid......

…hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!