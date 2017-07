Trump žádá intimní data občanů, dvacítka států USA je proti

„Četné státy odmítají vydat informace Komisi pro záležitosti voličských podvodů," uvedl včera Trump na svém twitteru. „Co se pokouší ukrývat?" dodal.

Numerous states are refusing to give information to the very distinguished VOTER FRAUD PANEL. What are they trying to hide?



Komise, již založil Trump coby svůj poradní orgán v květnu, v těchto dnech vybídla jednotlivé státy USA, aby poskytli své návrhy ke zlepšení poctivosti hlasování.

Komise ovšem zároveň zažádala o citlivé o voličích včetně jejich jmen, adres, dat narození, posledních čtyř čísel sociálního pojištění, politické příslušnosti či voličské minulosti.

Dvacet devět států, mimo jiné Kalifornie, Ohio či Pensylvánie, odmítla část, případně všechny požadované informace komisi předložit s tím, že to porušuje soukromí občanů.

S Trumpovým opatřením zásadně nesouhlasí i Tom Wolf, guvernér státu Pensylvánie.

You can add PA to that list. We will not participate in this systematic effort to suppress the vote. https://t.co/EHnY2NJI5R