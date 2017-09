Trump zakázal vstup do země lidem z KLDR, Venezuely a Čadu

"Učinit Ameriku bezpečnou je má hlavní priorita. Nepustíme do naší země ty, které nemůžeme bezpečnostně prověřit," uvedl Trump v prohlášení ke změnám protiimigračních opatření.

Tato opatření se pro jednotlivé země liší. Zatímco v případě KLDR a Čadu mají vstup na území USA zakázaný všichni jejich občané, u Venezuely se zákaz týká členů dlouhého seznamu vládních institucí a jejich rodinných příslušníků, uvedla agentura AFP.

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC