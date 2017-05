Trump zamířil ze Saúdské Arábie do Izraele, ten nabídl ústupky Palestincům

Po dvou náročných dnech v Saúdské Arábii má americký prezident Donald Trump v plánu své cesty Izrael. Během dvoudenní návštěvy zamíří do Jeruzaléma a na západní břeh Jordánu. Snaží se oživit zastavený izraelsko-palestinský mírový proces.

Americký prezident Donald Trump se během pondělí a úterý setká zvlášť s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem i s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem. V pondělí se také v Jeruzalémě pomodlí u Západní zdi a navštíví Chrám Božího hrobu. Uvedla to agentura Reuters.

Trump už podle ní vykazuje známky únavy z nabitého rozvrhu svého prvního zahraničního turné. Devítidenní cesta po Blízkém Východě a Evropě skončí tuto sobotu po návštěvě Vatikánu, Bruselu a Sicílie. Během nedělního projevu v Rijádu, kdy se snažil přimět arabské a islámské vůdce, aby se podíleli na boji proti islámistickým ozbrojencům, mluvil Trump o „islámském extremismu", ačkoli se častěji používá termín „islamistický extremismus". Bílý dům to pak přičetl právě únavě. "Je to jen vyčerpaný člověk," oznámil novinářům.

O víkendu se americkému prezidentovi dostalo vřelého uvítání od arabských vůdců, jimž adresoval výzvu, aby se zakročilo proti íránského vlivu v regionu. Úspěšná recepce kontrastovala s Trumpovými problémy doma, kde čelí kritice, že přesvědčoval odvolaného ředitele FBI Jamese Comeyho, aby ukončil šetření jeho bývalého poradce Michaela Flynna.

Trump na své cestě také přislíbil, že se zasadí o dojednání mír mezi Izraelem a Palestinci, ale nijak zvlášť nenaznačil, jak hodlá oživit dlouhodobě pozastavená jednání. Opět ale pozdržel svůj záměr přestěhovat americké velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, což je mnohaletý izraelský požadavek a byl to také jeden ze slibů Trumpovy předvolební kampaně. Podle blíže nejmenovaného úředníka jeho správy, kterého citovala agentura Reuters, je americký prezident nadále odhodlán velvyslanectví přemístit, ale nechtěl tento krok připomínat během své první cesty. „Chceme vést úspěšná jednání se všemi stranami a nemáme v úmyslu dělat nic, co by podle našeho názoru mohlo tato jednání narušit," uvedl zdroj.

Izraelská vláda schválila v souvislosti s očekávanou návštěvou amerického prezidenta určité ekonomické ústupky Palestincům, které mají podle prohlášení kabinetu „ulehčit každodenní civilní život v palestinské samosprávě, aby (Trump) viděl konkrétní kroky k budování vzájemné důvěry". Trump má během své cesty navštívit významná místa všech tří hlavních náboženství, tedy islámu, judaismu i křesťanství.