Trump nevypověděl jadernou smlouvu s Íránem, žádá ale její změny

Americký prezident Donald Trump odznačil ve svém pátečním projevu v Bílém domě Írán jako fanatický režim a uvedl, že odmítá nadále pokračovat v utvrzování, že dodržuje jadernou smlouvu. Pokud se nezmění, dohoda skončí, řekl. Írán také obvinil, že sponzoruje terorismus.

Americký prezident Donald Trump chce s Kongresem a spojenci pracovat na odstranění nedostatků jaderné smlouvu, kterou USA spolu s šesti dalšími mocnostmi uzavřely s Íránem v roce 2015. Pokud nedojde k její změně, smlouva skončí, prohlásil Trump. Podle něj je jaderná smlouva jednostranná a je jednou z nejhorších, na jaké se USA podílely.

"Jaký smysl má dohoda, která oddaluje existenci jaderného arzenálu jen krátkodobě?" dotázal Trump. Írán ji podle něj mnohokrát porušil a formou podpory Al-Káidy, Hizballáhu i dalších teroristických uskupení a podněcuje vraždění v Sýrii a Jemenu.

Trumpovo prohlášení navazovalo na to, že podle zákona musí americký prezident každých 90 dnů potvrdit Kongresu, zda Írán respektuje jadernou dohodu a zda jeho jednání odpovídá zájmům USA. Trump měl další takové prohlášení vydat nejpozději tuto neděli, ale už dříve americký ministr zahraničí Rex Tillerson, že se tak nestane.

Jak se očekávalo, americký prezident neoznámil, že USA od dohody s Íránem odstupují. Zavedou podle něj ale nové tvrdé protiíránské sankce a zablokují "všechny cesty" Teheránu k jaderné zbrani.

Pro popis nového vztahu Spojených států vůči jaderné dohodě použil Trump formální pojem "decertifikace", což znamená, že podle Spojených států ztrácí smlouva osvědčení, že je způsobilá k tomu, aby se uplatňovala. Neznamená to ale, že by byla vypovězena a neobnovují se hned ani sankce vůči íránskému režimu. Americký Kongres nyní má 60 dnů na to, aby rozhodl, zda smlouvu změní v tom smyslu, že se zpřísní ze strany USA její podmínky, nebo ji fakticky ukončí znovuzavedením sankcí.

Podle agentury AFP už existuje návrh zákona o zpřísnění sankčního režimu, podle nějž budou sankce obnoveny, pokud se ukáže, že Teheránu zbývá rok do výroby jaderné bomby.

Trump také oznámil, že americký seznam teroristických organizací budou rozšířen o íránské revoluční gardy. Ty patří k nejmocnějším bezpečnostním složkám v Íránu a mají značný vliv na politické dění v zemi. Zatím na americkém seznamu teroristických organizací figurují jen elitní milice revolučních gard Kuds.

Jaderná smlouva ruší veškeré sankce, které OSN proti Íránu vyhlásila v letech 2006 až 2010. V jejím rámci USA mimo jiné odvolaly postih zahraničních společností, které v Íránu nakupují ropu nebo investují do íránského petrochemického průmyslu.