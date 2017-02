Trump žije v Bílém domě v osamění, na novou roli si zvyká

Každý večer kolem půl sedmé čekají agenti prezidentské ochranky v potemnělé chodbě Bílého domu, aby doprovodili Donalda Trumpa domů. Pro americké prezidenty bývá krátká cesta z Oválné pracovny do rezidence o patro výš signálem návratu k rodině a k normálnímu životu. Pro Trumpa je ale život v Bílém domě spíš ve znamení samoty, napsala agentura AP.

Manželka a nejmladší syn prezidenta žijí v New Yorku a dospělé potomky zaměstnávají hlavně jejich mladé rodiny. První večery Donald Trump zatím tráví v Bílém domě sám, spojení se světem mu obstarával jen telefon a televize. Dramatická změna životních podmínek sedmdesátiletého prezidenta poněkud vykolejila.

Hlava státu si podle lidí z Bílého domu na nový příbytek ve Washingtonu stále zvyká. Trump je prý okouzlen krásou a historií Bílého domu, ale vnímá ho pořád spíš jako úřad. Jeho poradci předpokládali, že Trump bude trávit večery pracovními schůzkami. Prezident ale hlavně telefonuje se svými starými přáteli nebo s poslanci.

Lidé často Trumpovi telefonují na jeho osobní mobil. Jeho používání si vymohl na personálu Bílého domu a na bezpečnostních agentech. Trump ale přes svůj telefon se svými přáteli nehovoří, volá jim zpět přes zajištěné linky.

Spí čtyři až pět hodin denně

Sám Trump tvrdí, že spí denně čtyři až pět hodin. Svým spolupracovníků telefonuje často pozdě večer nebo brzy ráno, ještě než se z rezidence přemístí do západního křídla Bílého domu, kde má kancelář. Šéfa Sněmovny reprezentantů Paula Ryana nedávno zastihl telefonát z Bílého domu uprostřed ranní rozcvičky.

Trumpovi poradci se přes den snaží omezit prezidentovo sledování kabelových zpravodajských televizí, ale do rezidence, kde prezident tráví večery, jejich vliv nesahá. Nedávno se prý stalo, že Trump při jednom rozhovoru odložil telefon, aby mohl televizi zesílit. Když se vrátil, stěžoval si na "vymyšlené" zprávy televize CNN.

Životní styl nového prezidenta v mnohém připomíná rytmus, na který byl po desetiletí zvyklý ve svém newyorském sídle Trump Tower. Trump si rád užíval pohodlí domova a před manhattanským společenským životem dával přednost večerům ve svém penthousu s přáteli, rodinou a televizí.

První dáma Melania Trumpová žije v New Yorku se synem Barronem a do konce školního roku se do Washingtonu nepřestěhuje. V hlavním městě byla naposledy při inauguraci, s manželem se vídá jen občas o víkendech ve floridském letovisku Mar-a-Lago. Dcera Ivanka se už s manželem Jaredem Kushnerem do metropole přesunula, zatím si ale zvykají na nový příbytek.

I Trump se snaží zvyknout si na nové obydlí, napsala AP. Najal si bytového architekta, aby rezidenci v Bílém domě přizpůsobil svým potřebám. V nedávném rozhovoru pro televizi Fox News prezident prohlásil, že bydlení v Bílém domě je svým způsobem surrealistická zkušenost. "Je ale třeba se přes to přenést," poznamenal.

