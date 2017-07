Trumpa na summitu na chvíli zastoupila dcera Ivanka. Vzbudila tím pozdvižení

Ačkoliv je Ivanka Trumpová nejbližší poradkyní svého otce, nepřítomnost vysokého státníka bývá zpravidla nahrazena jiným vysokým představitelem a jelikož Ivanka nezastává žádný oficiální post, byl tento krok neobvyklý. Jeden z reportérů pro BBC uvedl, že si nemůže vzpomenout na žádný podobný případ z minulosti.

Ivanka Trump, unelected, unqualified, daughter-in-chief, is representing the US at the G20 summit next to May, Xi, Merkel. Photo @LanaLukash pic.twitter.com/fvs0EMy8z7