Trumpova manželka se synem se přestěhovali do Bílého domu

Melania Trumpová okomentovala změnu slovy: „Těším se na vzpomínky, které si v našem novém domově vytvoříme!" Příspěvek na Twitteru doprovodila snímkem z okna s výhledem na Washingtonův monument.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv