Trumpovy taneční kroky vedou k Sísímu. Dělá skvělou práci, uvedl

„Děláte skvělou práci, navzdory náročným podmínkám," sklonil Trump poklonu Sísímu. Trump mu také řekl, že příště do Egypta rád zavítá. Během své osmidenní cesty do země pyramid ale nepojede. Informoval o tom server CNN.

Trumpův předchůdce Barack Obama prezidenta Egypta ale tvrdě kritizoval za jeho tvrdý postoj k opozici a potlačování lidských práv. Sísí totiž nechal uvěznit řadu občansko právních aktivistů. Bývalý ardmádní generálem začal v zemi vládnout, když byl na vzestupu radikální islamismus, proti kterému tvrdě zakročil, zejména proti členům organizace Muslimské bratrstvo.

Podle lidskoprávní organizace Human Rights Watch je situace v zemi horší, než byla před revolucí v roce 2011, která svrhla režim prezidenta Mubaraka.

Trump si při návštěvě země pyramid zataničil během slavnostního ceremoniálu tradiční tanec s egyptskými vojáky.

Tweet: Taneční kroky Trumpa

Donald Trump joins in on traditional sword dance in Saudi Arabia as part of his first foreign trip as US president https://t.co/NBIvrIWEeM pic.twitter.com/sCUVfmZF7y