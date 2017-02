Trumpův bezpečnostní poradce Flynn odstoupil kvůli vazbám na Rusko

Hlavní bezpečnostní poradce Bílého domu Michael Flynn, jehož styky s ruským velvyslanectvím prověřuje Federální úřad pro vyšetřování (FBI), odstoupil. Úřadujícím bezpečnostním poradcem byl jmenován Keith Kellogg, který stejně jako Flynn dosáhl v armádě generálské hodnosti.

Michael Flynn.Foto: ČTK/AP

Flynn, který podle stanice CNN odstoupil právě kvůli vazeb na Rusko, byl ve funkci poradce Bílého domu méně než měsíc.

Přečtěte si: CIA odepřela bezpečnostní prověrku poradci Bílého domu, napsal Politico

V rezignačním dopise Flynn, jehož kopii americká média zveřejnila, uvedl, že během rychlého spádu své kauzy nedopatřením nesdělil viceprezidentovi Miku Penceovi úplné informace o kontaktech s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem. Podle deníku The Washington Post Flynn jednal ještě před prezidentskou inaugurací s Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Flynn to nejdříve popřel stejně jako Pence, který s poradcem hovořil, později přes svého mluvčího Flynn uvedl, že o sankcích s velvyslancem mohl hovořit, ačkoli si to nyní nevybavuje.

"Upřímně jsem se prezidentovi a viceprezidentovi omluvil a oni mou omluvu přijali," uvedl Flynn v dopise. Dodal, že pro něj bylo ctí Trumpovi sloužit v době náročné volební kampaně i v prvních dnech jeho prezidentství, kdy výrazně změnil podobu americké zahraniční politiky k obnově mezinárodního vůdcovství.

Spekulace o Flynnově osudu v amerických médiích vyvrcholily v pondělí, kdy Trump ignoroval dotazy novinářů týkající se této kauzy. Několik hodin poté před novináře předstoupila Trumpova přední poradkyně Kellyanne Conwayová, která prohlásila, že Flynn má prezidentovu plnou důvěru. Krátce poté však mluvčí Bílého domu Sean Spicer sdělil, že Trump situaci řeší.

Podle amerických médií jsou na uvolněný post prezidentského poradce pro otázky národní bezpečnosti tři kandidáti. Kromě Kellogga, který po Flynnově rezignaci funkci dočasně zastává, je to bývalý šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) David Petraeus, který z funkce šéfa hlavní špionážní služby odstoupil po skandálu s vyzrazením utajovaných informací v roce 2012. Třetím kandidátem je penzionovaný viceadmirál Robert Harward, člen Národní bezpečnostní rady (NSC) za vlády George Bushe mladšího, kdy byl pověřen řízením národního protiteroristického střediska.

Vystudoval Rhodeislandskou univerzitu, telekomunikace na univerzitě Golden Gate v San Francisku, absolvoval také studium národní bezpečnosti a strategická studia na Naval War College.Je bývalým šéfem vojenské rozvědky DIA (2012-2014), v roce 2014 byl penzionován. Je zastáncem bližších vztahů s Ruskem a tvrdšího postupu USA vůči teroristické organizaci Islámský stát (IS). Patřil k blízkým poradcům Donalda Trumpa v jeho předvolební kampani, kde se zaměřoval na zahraniční politiku. V minulosti proslul jako břitký kritik administrativy Baracka Obamy. Flynn v současnosti čelí kritice za to, že za úplatu přednášel v Rusku a v roce 2015 se zúčastnil večeře za účasti prezidenta Vladimira Putina. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zkoumá styky Flynna s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem z loňského prosince. Ještě před prezidentskou inaugurací prý totiž Flynn s Kisljakem jednal o amerických sankcích proti Rusku. Flynn minulý týden nejdříve opakovaně popřel, že by s Kisljakem o sankcích jednal, což zopakoval i viceprezident Mike Pence. Flynnův mluvčí ale později původně jasně odmítavé stanovisko zmírnil s tím, že Trumpův poradce si diskuzi o sankcích nevybavuje, ačkoli si nemůže být jistý, zda skutečně řeč na toto téma nepřišla. V rezignačním dopise Flynn uvedl, že během rychlého spádu své kauzy nedopatřením nesdělil Penceovi úplné informace o kontaktech s ruským velvyslancem Kisljakem. Ve funkci poradce Bílého domu byl méně než jeden měsíc.