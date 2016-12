Trumpův blízký spolupracovník si přeje v novém roce smrt Obamy

New York - Smrt dosluhujícího amerického prezidenta Baracka Obamy na nemoc šílených krav si v nadcházejícím roce přeje Carl Paladino, který spoluřídil kampaň nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Chtěl by také, aby se odcházející první dáma Michelle Obamová znovu stala mužem. Podnikatel Paladino svá slova pronesl v anketě pro lokální noviny a následně je potvrdil agentuře AP.

Smrt dosluhujícího amerického prezidenta Baracka Obamy na nemoc šílených krav si v nadcházejícím roce přeje Carl Paladino, který spoluřídil kampaň nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Foto: ČTK/ZUMA/Sonia Moskowitz

"(Ať) Obama chytne nemoc šílených krav poté, co bude odhalen jeho vztah s krávou, zemře a bude pohřben na kravské pastvině," řekl Paladino novinám Artvoice vycházejícím v Buffalu. Periodikum se ptalo vybraných osobností, co by si nejvíc přáli v novém roce. "Chtěl bych, aby se vrátila k tomu, že je mužem a osvobodila se ve vnitrozemí Zimbabwe, kde by žila pohodlně v jeskyni s gorilou Maxi," dodal na adresu Obamové.

Paladino později uvedl, že jeho vyjádření "nemají nic společného s rasou", ale odrážejí jeho názor na Obamův výkon funkce.

AP připomněla, že v srpnu podnikatel nepravdivě tvrdil, že Obama není křesťan, ale muslim. V roce 2010 byl kritizován za to, že poslal přátelům rasově zaměřené emaily, které líčily Obamu jako pasáka.

Trump se podle AP s Paladinem sešel na počátku tohoto měsíce. Trumpova mluvčí případ zatím nekomentovala. Demokraté, k nimž Obama patří, komentáře odsoudili, stejně jako organizace na ochranu lidských práv.

Milionář Paladino podniká v nemovitostech, zasedá ale také ve školní radě. V roce 2010 za republikány neúspěšně kandidoval na guvernéra státu New York.

