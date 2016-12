Trumpův člen kampaně označil urážku Obamy a jeho ženy za chybu

Washington - Někdejší představitel volební kampaně budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa Carl Paladino označil svá urážlivá slova na adresu dosluhující hlavy státu Baracka Obamy a jeho ženy Michelle za chybu, prvního černošského prezidenta Spojených států ale nadále považuje za zrádce amerických hodnot. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP. Milionář Paladino minulý týden prohlásil, že by si přál Obamovu smrt na nemoc šílených krav.

Barack ObamaFoto: ČTK/DPA/Ron Sachs

Podnikatel v nemovitostech Paladino, který byl ve vedení Trumpovy kampaně v New Yorku a který se kdysi za republikány ucházel o guvernérský úřad, řekl, že jeho komentář, ač nebyl míněn pro zveřejnění, byl i tak nepatřičný.

"Nikdy jsem nechtěl ublížit menšinové společnosti, které jsem se roky snažil pomoci vymanit se z kruhu chudoby," uvedl Paladino. Dodal, že svůj komentář zamýšlel jen pro přátele, e-mail ale omylem špatně odeslal.

Paladino odpovídal na anketu místních novin Artvoice, které vycházející v Buffalu. Odpovědi chtěl přátelům přeposlat, nedopatřením ale použil příkaz odpovědět, takže se komentář dostal novinářům.

V anketě, co by si přál v nadcházejícím roce, uvedl, že Obamovu smrt na nemoc šílených krav poté, co bude odhalen jeho vztah s krávou. O Michelle Obamové pak uvedl, že by chtěl, aby se vrátila ke svému mužství a v jeskyni ve vnitrozemí Zimbabwe spokojeně žila s gorilou Maxie.

Milionář v aktuálním prohlášení rovněž uvedl, že se nehodlá vzdát místa v buffalské školské radě, která svolala zvláštní zasedání, aby hanlivé komentáře projednala. "Nehodlám ustoupit fanatikům v řadách mých odpůrců. Vůbec nejsem rasista," dodal.

