Tuleni přežili díky sněhové bouři, říkají vědci

Helsinky - Sněhová bouře, která o víkendu zasáhla Finsko, zachránila desítky letošních mláďat ohroženého poddruhu tuleně kroužkového u jezera Saimaa na východě země.

Lachtany zřejmě zachránila sněhová bouřeFoto: pixabay.com

Jsou o tom podle finské televize YLE přesvědčeni vědci, neboť zmíněný poddruh pro přežití mláďat bezpodmínečně potřebuje dostatek sněhu, ve kterém si buduje doupata.



Kvůli malé sněhové pokrývce hrozilo, že mláďata, která se v letošní zimní sezoně narodí, se stanou snadným terčem predátorů. Odborníci odhadují, že uhynout by kvůli tomu mohla až polovina mláďat. Ačkoli nynější sněhové podmínky nejsou ideální, výhled na přežití je nyní o mnoho lepší, než tomu bylo před týdnem.



Úřady se nyní obávají oteplení či dlouhodobého deště, který by přispěl k tání. Ve hře tak jako záloha zůstává možnost navezení sněhu k jezeru z jiných regionů.



"Pokud nebude dostatek sněhu, tak ho zajistí dobrovolníci, což znamená několik stovek lidí s lopatami, kteří přispěchají na pomoc," řekl biolog Jouni Koskela.



Poddruh sladkovodního tuleně kroužkového od Saimaaského jezera se na přelomu tisíciletí kvůli dlouhodobému nedostatku sněhu ocitl na seznamu kriticky ohrožených zvířat, populace tehdy poklesla na 250 jedinců. Záchranný program si do roku 2020 stanovil jako cíl 400 jedinců, v současnosti u jezera žije asi 380 těchto plachých zvířat.



Loni na jaře populace tuleňů podle Koskely hranici čtyř set krátce překročila díky 80 mláďatům. "Se započítáním přirozeného úhynu, úhynu mláďat a úhynu kvůli zamotání do rybářských sítí tady máme pravděpodobně 370 až 380 jedinců," dodal Koskela.

