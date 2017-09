Tunel pod Stonehenge nakonec bude, rozhodla vláda. Veřejnost se bouří

Britská vláda v úterý schválila kontroverzní výstavbu silničního tunelu pod Stonehenge. Stalo se tak téměř po 30 letech bouřlivých debat. Proti výstavbě totiž dlouhodobě protestuje jak široká veřejnost, tak i odborníci. Namítají, že se tím naruší rozsáhlé archeologické naleziště.

Bude se jednat o silniční tunel se dvěma tubusy, které se zanoří do země skutečně jen pár stovek metrů od slavného kamenného kruhu. Měl by být dlouhý skoro tři kilometry a vyjde na něco přes dvě miliardy dolarů, v přepočtu tedy zhruba na 45 miliard korun.

„Tunel znovu spojí obě poloviny areálu světového dědictví UNESCO o rozloze 6500 akrů. Ten silnice v současné době rozděluje. Také odstraní hluk z dopravy v okolí Stonehenge,“ uvedlo pro agenturu Reuters britské ministerstvo dopravy.

Výstavba podzemní silnice by tak pomohla krajinu znovu spojit a návštěvníci by pochopili, jak místo kdysi vypadalo. Tenhle názor, a tedy i výstavbu, podpořila i organizace English Heritage, která Stonehenge spravuje.

Projekt by také podle ministerstva měl zrychlit dopravu. Dnešní silnice A303, která kopíruje starou cestu zhruba z 19. století, vede jen kousek od známé památky. Jedná se přitom o velmi rušnou silnici, po níž projedou tisíce aut. Často se zde tvoří dlouhé kolony, které znepříjemňují život i místním.

Vozovka by se také měla rozšířit. V místě vjezdu do tunelu budou pak velké portály, které však krajinu nezvratně změní, a to i když se trasa na nátlak veřejnosti oproti původnímu záměru přesunula o 50 metrů. Narušovala by totiž jednu z dalších ceněných vlastností prastaré stavby – výhled na západ slunce.

Světla z ústí tunelu by totiž vytvořila tak velké světelné znečištění, že by to významně narušilo výhled na slunce, které zapadá v přesné přímce s kameny ve Stonehenge. A Stonehenge by přišlo o nejdůležitější den v roce – o zimní slunovrat, který každý rok navštíví tisíce lidí.

Proti projektu stojí také celá řada odborníků. „Je to katastrofa. Pokud se to skutečně postaví, příští generace nás tvrdě odsoudí,“ popisoval archeolog Julian Richards, který se výzkumem nejznámější prehistorické památky zabývá 37 let.

Sir Tony Robinson, moderátor televizního archeologického pořadu Time Team, projekt popsal jako "nejbrutálnější vniknutí do doby kamenné za dlouhá léta" a zároveň obvinil ministerstvo dopravy, že ho "vůbec nezajímá" obrovský význam Stonehenge. „Archeologové pochopili, že Stonehenge není jen monument, Stonehenge je celá tato krajina. UNESCO to pochopilo, proto zahrnulo celou tuto oblast na seznam světového dědictví. Jen ministerstvo dovolí, aby se do této krajiny takto brutálně zasáhlo. Je to hanba,“ dodal pro server Independent.

Nejedná se totiž jen o kamennou památku, jejíž vznik se datuje do doby kolem dvou a půl tisíce let před Kristem, ale součástí kulturního dědictví je celý areál, kde se nachází bohaté archeologické naleziště s pravěkými pohřebišti, mohylami nebo valy. Skupina jedenadvaceti archeologů již několikrát varovala, že by projekt mohl zničit archeologické nálezy, které v celé oblasti ještě čekají na objev.

Místní také říkají, že výstavba vzdálenějšího obchvatu kolem památky by byla lepší volba. Mnoho zainteresovaných lidí stále věří, že se stavbu podaří přerušit. Podle ministerstva se však očekává, že práce začnou v roce 2021.