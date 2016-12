Tunisko prý souhlasilo s přijetím Amriho dva dny před atentátem

Berlín - Dva dny před teroristickým útokem na vánoční trhy v Berlíně Tunisko souhlasilo s přijetím Anise Amriho, který byl vyhoštěn z Německa a který je pravděpodobným pachatelem útoku. Oznámilo to dnes tuniské ministerstvo zahraničí. Německé úřady zatím neuvedly, zda z Tuniska tuto informaci obdržely. Berlín letos odmítl Amrimu udělit azyl a usiloval o jeho vyhoštění, které ale komplikoval fakt, že Tunisan neměl doklady a jeho vlast zpočátku odmítala, že jde o jejího občana.

Podle údajů tuniské diplomacie souhlasila tato severoafrická země s návratem Amriho do vlasti v sobotu 17. prosince, teda pouhé dva dny před atentátem na trhy na berlínském náměstí Breitscheidplatz. Krátce před tím se podle mluvčí ministerstva podařilo ověřit Amriho totožnost. "Tunisko dodrželo při vydávacím řízení diplomatické zvyklosti," uvedl dnes úřad na dotaz agentury DPA.

Čtěte také: Útočníka z Berlína zastřelila policie v Itálii, muž vykřikl Alláhu akbar

Německé úřady zamítly Amriho žádost o azyl letos v červnu. V červenci byl Amri umístěn do vydávací vazby v Ravensburgu v jižním Německu. Vzhledem k chybějícím dokladům se ho ale nepodařilo vyhostit zpět do vlasti a německé úřady mu do vyřešení situace umožnily v zemi dál pobývat.

Tunisko je jedinou arabskou zemí, které takzvané arabské jaro v roce 2011 přineslo demokracii. Má ale značné problémy s islámským radikalismem. Mnoho mladých Tunisanů se mimo jiné kvůli bezútěšné hospodářské situaci v zemi přidalo k radikálům v Sýrii a v Iráku. Podle amerických tajných služeb jich za takzvaný Islámský stát nebo Al-Káidu bojuje 6000 až 7000. Za baštu islamistů v zemí je považována chudá provincie Kajruván, odkud pocházel také Amri. Tunisko je ale také terčem teroristických útoků. Jen loni jim tam padlo za oběť více než 70 lidí.

Čtěte také: Německo identifikovalo všech 12 obětí pondělního atentátu

Při teroristickém útoku v Berlíně zemřela také Češka

Při atentátu na vánoční trh v Berlíně před týdnem zahynulo 12 lidí: sedm Němců a pět cizinců včetně jedné Češky. Italskou oběť útoku dnes pohřbili v rodné Sulmoně v regionu Abruzzy. Pohřbu se zúčastnil rovněž italský prezident Sergio Mattarella a ministr vnitra Marco Minniti.

Obětí berlínského atentátu se stal také původní polský řidič kamionu, s nímž pachatel na vánoční trh najel. Lukasz Urban ale podle německých médií zřejmě s atentátníkem bojoval, a zabránil tak ještě větší tragédii. Petice, která vyzývá německého prezidenta Joachima Gaucka, aby Polákovi udělil nejvyšší státní vyznamenání, nasbírala za čtyři dny již více než 33.000 podpisů. Udělení Spolkového kříže za zásluhy je in memoriam možné jen ve výjimečných případech.

Čtěte také: V kabině kamionu se zápasilo. Polský řidič možná zabránil ještě většímu neštěstí

Někteří němečtí politici i německé policejní odbory vyzvali, aby vyznamenání obdrželi také dva italští policisté, kteří se podíleli na pátečním dopadení a zabití Tunisana Amriho ve městě Sesto San Giovanni u Milána.

Vánoční trhy na berlínském náměstí Breitscheidplatz, které se před týdnem staly terčem teroristického útoky a v pátek se znovu otevřely návštěvníkům, zůstanou otevřené až do 1. ledna. Podle serveru Spiegel Online během svátečních dní zažily trhy nával turistů i obyvatel Berlína.