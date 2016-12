Turecká armáda zničila v Sýrii jedno z velitelství radikálů

Damašek/Ankara - Syrští povstalci, které ze vzduchu podpořily turecké letouny, usmrtili v noci na dnešek na severu Sýrie 68 radikálů z řad Islámského státu (IS). Informovala o tom dnes turecká armáda s tím, že intenzivní střety v okolí města Al-Báb nadále pokračují.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Turecká armáda se Al-Báb snaží dobýt již několik týdnů, své vojáky má v sousední zemi od srpna. Zapojila se do tažení proti IS, ale bojuje i proti syrským Kurdům a brání jim, aby získali souvislé území jižně od turecké hranice. V bojích v oblasti Al-Bábu zaznamenala armáda tento týden velké ztráty, o život přišlo nejméně 16 jejích vojáků.

Čtěte také: Islámský stát se přihlásil k útoku v Berlíně



Turecká armáda dnes oznámila, že celkem bylo při nočních útocích zasaženo 141 islamistických cílů a při náletech bylo zničeno jedno z velitelství radikálů. O život rovněž přišli dva povstalci a jeden utrpěl zranění.

Turecká organizace Blocks již v pátek uvedla, že turecká vláda zablokovala přístup k některým webovým stránkám, aby zabránila šíření videa zachycujícího upálení dvou tureckých vojáků. IS toto video zveřejnil ve čtvrtek večer s komentářem, že je to záznam smrti dvou zajatých tureckých vojáků. Bojovníci IS je údajně zadrželi právě v okolí města Al-Báb.

Čtěte také: Spojené státy zvýšily odměnu vypsanou na dopadení vůdce IS Bagdádího