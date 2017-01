Turecko učinilo krok ke změně ústavy ve prospěch Erdogana

Ankara - Turecko učinilo krok ke kontroverzním změnám ústavy, které prosazuje prezident Recep Tayyip Erdogan. Parlament v noci na dnešek odsouhlasil debatu o reformě, která by zemi posunula k prezidentskému systému, napsala agentura DPA.

Souhlas s debatou vyslovilo 338 z 480 přítomných poslanců. Vládní Straně spravedlnosti a rozvoje (AKP), která má 316 mandátů, tak pomohla opozice, neboť pro otevření diskuze o změnách bylo nutné nejméně 330 hlasů.

Reforma obsahuje 18 článků. O každém z nich se bude diskutovat i hlasovat zvlášť. Turecká státní agentura Anadolu očekává, že porady potrvají zhruba dva týdny, teprve poté se uskuteční finální hlasování o reformě jako celku.

Erdogan, který vládne už 14 let, nejprve jako premiér a nyní přes dva roky jako prezident, by díky reformě získal možnost vládnout další dvě pětiletá období, což znamená do roku 2029. O změnách ústavy by měli Turci hlasovat v referendu, jež by se mohlo konat začátkem dubna. Plně v platnost by měly reformy vstoupit v roce 2019, na kdy jsou plánovány prezidentské volby.

