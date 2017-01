Turisté v Hallstattu dělali selfíčka při pohřbech, kostel najal vyhazovače

Nezvyklou posilu mezi svůj personál zařadil kostel ve světově proslulé rakouské obci Hallstatt. Najal totiž vyhazovače, jejichž úkolem je při pohřbech a svatbách zabránit ve vstupu turistům dychtícím pořídit si během soukromého obřadu selfie s pomocí telefonu na tyči. Informoval o tom dnes zpravodajský server The Times.

Selfie je druh autoportrétu. Lidé se fotí buď fotoaparátem, nebo častěji a pohodlněji telefonem. Fotografie potom hojně nahrávají na sociální sítě.

Do Hallstattu, který má zhruba 750 obyvatel, ročně přijede až 600 tisíc turistů. Například u asijských návštěvníků je tak populární, že v roce 2012 vznikla v čínské provincii Kuang-tung replika historického centra Hallstattu.



Vesničané si ale stěžovali, že obřady v protestantském i katolickém kostele pravidelně ruší turisté, kteří si pořizují fotografie i během pohřbů. Proto se nyní tyto služby budou konat jen za zamčenými kostelními dveřmi - anebo s vyhazovači, kteří se u vrat kostela postarají o to, aby se dovnitř nedostali turisté.



Při všech ostatních příležitostech jsou turisté vítáni a farní rada nechala vytisknout informační letáčky i v čínštině, kde turisty informuje o tom, co je, a co není vhodné.

Nebezpečná selfíčka

Kromě toho, že si jsou lidé schopni pořizovat selfie například při pietním obřadu, jako je pohřeb, může být pořizování selfíček velmi nebezpečné. Například přede dvěma lety se čtyřiapadesátiletá Slovenka rozhodla že si pořídí fotku na útesu nad Plitvickými jezery. Ženě se smekla noha a pád nepřežila.

Podívejte se na první, zatím jenom fiktivní, selfie tyč, kterou použili tvůrci českého filmu Zabil jsem Einsteina pánové:

První, kdo vytvořil "selfíčko", byl Robert Cornelius v USA roku 1839. První náctiletou fotografkou se stala selfie fotografka, třináctiletá ruská velkokněžna Anastázie Nikolajevna. Její „selfíčko" vzniklo v roce 1914.

Podobných smrtí jsou stovky. Například mladá Rumunka se chtěla vyfotit ve výšce nad domy. Fotku sice pořídila, ale následně ztratila rovnováhu a spadla. Mladé nevěstě se se nevyplatilo focení s kamarádkou, které právě řídila. Dívka na chvíli ztratila pozornost a čelně se střetla s protijedoucím autem. Řidička přežila, nevěsta nikoli.

Co navštívit v městečku Hallstatt

V Hallstattu návštěvníci nenajdou jen úžasný kostel. Na malém hřbitově stojí například starodávná kostnice. Tady je možné vidět plno pomalovaných lebek. Místní hřbitov je totiž velmi malý a tak při kopání nových hrobů docházelo k vyzvednutí starých ostatků. Lebky potom byly opatřeny speciálním zdobením. Do zdejší kostnice se místní mohou nechat uložit stále, ačkoli se dnes primárně přistupuje ke zpopelnění.

Neméně zajímavé jsou zdejší veřejnosti přístupné solné doly, které prošly rekonstrukcí. V prohlídce je nápomocen český audio průvodce. Neméně nádherné je i Halštatské jezero.

