U Calais uhořel řidič. Za havárii mohou bariéry postavené uprchlíky

Dodávka s polskou registrační značkou havarovala kvůli bariérám, které vytvořili na dálnici u francouzského přístavu Calai uprchlíci čekající na možnost překonat průliv La Manche a dostat se do Velké Británie. Řidič polského auta zemřel na místě.

Polský automobil narazil do kamionu před ním, protože ten musel zastavit kvůli hradbě vytvořené z kmenů stromů. Po kolizi začalo polské auto hořet.

K havárii došlo dnes před čtvrtou hodinou ranní mezi kilometrem 49 až 50 na dálnici A16 jihovýchodně od Calais. Francouzské úřady oznámili, že se jedná o první smrtelný případ v souvislosti s překážkami, které na dálnici a silnice dávají imigranti.

Identitu řidiče se zatím nepodařilo zjistit, protože jeho tělo i vnitřek dodávky byly silně ohořelé. Francouzská policie zatkladevět Eritrejců, kteří se nacházeli v jednom ze tří zablokovaných kamionů. Provoz na dálnici byl na delší dobu přerušen.

Imigranti snažící se nelegálně dopravit na Britské ostrovy, se začali od května shromažďovat u východofrancouzských přístavů podél Kanálu a také v blízkosti podmořského tunelu z Francie do Anglie. Loni na podzim zlikvidovala policie nelegální tábor zvaný Džungle na okraji Calais. Asi 1200 obyvatel tohoto tábora se podařilo umístit loni v říjnu v městech a obcích po celé Francii. Ale většina z nich se zase vrátila na pobřeží.

Imigranti často blokují a zpomalují nákladní vozy, aby se mohli dostat do jejich nákladového prostoru a propašovat do Spojeného království. Většině z nich se ale jejich pokusy nezdaří, nemálo z těch, kteří se nakonec dostanou nelegálně do Británie, je zase vráceno zpět do Francie.

Kvůli pokusům proniknout do nákladních vlaků, kamionů a také přímo do podmořského tunelu vyrostly kolem dálnice a dalších cest u Calais ochranné zdi.