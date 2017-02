U Guatemaly zakotví nizozemská loď, která umožní potraty

K pobřeží Guatemaly směřuje nizozemská loď, na níž si budou moci nechat těhotné ženy bezplatně provést interrupci. Dostanou tak možnost obejít přísná pravidla, která zákrok povolují jen za mimořádných okolností. Oznámila to nizozemská nevládní organizace Ženy na vlnách (WoW), která podobné služby nabízí od roku 1999 i v dalších zemích. Plavidlo dorazí do cíle v průběhu dneška, informovala agentura AFP.

V Guatemale jsou potraty povoleny jen v případě ohrožení života matky, čímž se země svou legislativou prakticky shoduje například s přísně katolickým Polskem. Ženy zákaz obcházejí zákroky načerno - ročně se jich v zemi, která má zhruba 15 milionů obyvatel, uskuteční na 65.000. Konají se tak za často nevyhovujících hygienických a zdravotnických podmínek a jsou třetí nejčastější příčinou smrti žen.

Plavidlo by mělo zakotvit v přístavu San José, ale pro provedení zákroků do deseti týdnů těhotenství odpluje do mezinárodních vod, aby neporušovalo guatemalské zákony. Na místě setrvá pět dnů.

WoW svou výpravu do Latinské Ameriky zdůvodňuje kromě zdůraznění práv žen rozhodovat o svém osudu i řáděním viru zika, který v oblasti způsobuje vážné zdravotní defekty u embryí.

Plavidlo v minulosti zakotvilo u mnoha zemí včetně Irska, Polska, Portugalska nebo Španělska. Často proti jeho přítomnosti protestovaly skupiny odmítající potraty. Personál plavidla své služby nabízí vždy jen v mezinárodních vodách, aby neporušoval zákony příslušného státu.

V roce 2012 vyvolala WoW ještě větší pozdvižení, když se její loď přiblížila k Maroku, první muslimské zemi v jejím tažení. Maroko použilo dokonce své vojenské námořnictvo, aby plavidlu zabránilo vplout do jednoho z přístavů.

