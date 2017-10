U hotelu v Las Vegas zasahuje policie. Střelec tam zabil dva lidi

V americkém Las Vegas vyšetřují střelbu u jednoho z hotelů, uvedla stanice NBC News. Policie v Las Vegas varuje, aby se lidé vyhnuli oblasti kolem kasina Mandalay Bay, kde zasahují zvláštní jednotky.

Policie také oznámila, že jeden střelec byl zlikvidován, možná jich ale bylo více. Zásah nadále pokračuje. Podle agentury Reuters tam útočník zastřelil dva lidi a dalších 24 bylo zraněno.

Podle médií se zde zrovna konal festival countryové hudby. Palba začala v neděli kolem desáté večer místního času při vystoupení countryové hvězdy Jasona Aldeana. Střelba pokračovala i poté, co se přestalo hrát. Pak se střílelo i v hotelu.

Zatím není jisté, zda se jedná o jednoho útočníka či skupinu. Podle CNN však palba pocházela z vyšších hotelových pater. Událost se stala v oblasti Strip, kde jsou kasina a další zábavní podniky.

Videa zveřejněná na sociálních sítích ukazují stovky lidí, kteří prchají ze scény a v pozadí je slyšet zvuk automatické střelby.

THIS IS CRAZY. You can actually hear the gunshots. Please if you are in Las Vegas area take care. Praying for those affected. #mandalaybay pic.twitter.com/gtzWXSvTwk — Lady Gaga ?? (@Dominicangaga) 2. října 2017

Podle listu New York Daily leželi na zemi zakrvácení lidé. „Kulky létaly všude,“ uvedl jeden z účastníků koncertu. Lidé z místa v panice utíkali nebo se vrhali na zem. Údajně byly vypáleny desítky ran z automatické zbraně.

Policie lidem doporučila, aby se oblasti kolem hotelu Mandalay Bay vyhnuli. I nadále zde probíhá zásah. Jednoho útočníka již policie zneškodnila. Zatím není jasné, zda jich není více.