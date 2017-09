VIDEO: V náboženské škole v Malajsii uhořelo nejméně 23 školáků

/VIDEO/ I po sto letech proti sobě dovede postavit historie dva tábory. Důkazem toho je Mariánský sloup, jenž má být na Staroměstském náměstí obnoven. Petici jak pro, tak proti sloupu projednají dnes zastupitelé. Obnovit Mariánský sloup, nebo ne? To je jako ptát se vegetariána, jestli sní tlusté maso! Odpůrci sloupu jsou totiž stejně zarytí jako vegetariáni, kteří by flákotu do pusy nevzali.