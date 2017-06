Učitel kritizoval antirasistickou akci, na niž nesměli bílí. Teď čelí výhružkám

/VIDEO/ Profesor biologie na univerzitě Evergreen State College v americkém státě Washington Bret Weinstein napsal dopis, kritizující průběh každoroční antirasistické akce na půdě školy. Vadilo mu, že z akce měli být vyloučeni všichni běloši. V reakci na to se setkal s nadávkami od studentů, kteří ho obviňují z rasismu a nyní mu znemožňují každodenní výuku.

Sám Bret Weinstein je podporovatel levicového kandidáta na amerického prezidenta a senátora Bernieho Sanderse a otevřený zastánce hnutí Occupy Wall Street. Sám se dokonce označuje za "hluboce progresivního". Ani to však nezabránilo studentům jedné z nejlevnějších vysokých škol v USA, aby se stal obětí stále rozšířenější kampaně levicových studentů proti každému, kdo se odváží napadnout ideologickou ortodoxii v areálu kampusu.

O co se vlastně jedná? Takzvaný "Den nepřítomnosti" je tradice, která se táhne až do sedmdesátých let. Jak popsal sám Weinstein deníku The Wall Street Journal: "V předchozích letech afroameričtí studenti a učitelé uspořádali den, kdy se setkali mimo areál školy - symbolický akt založený na hře Douglase Turner Warda, ve které se všichni černí obyvatelé města jednoho dne neukážou na veřejnosti."

Letošní scénář byl však převrácen: "Bílí studenti a zaměstnanci budou vyzváni, aby opustili školní areál pro denní aktivity," píše se ve školním časopise univerzity. Rozhodnutí bylo učiněno poté, co studenti jiných ras "vyjádřili znepokojení jestli jsou v kampusu vítáni" po loňských prezidentských volbách, ve kterých vyhrál Donald Trump, který často útočí na etnické menšiny v zemi.

Weinstein si myslí, že je to špatně. "Existuje obrovský rozdíl mezi skupinou která se rozhodla dobrovolně odejít ze sdíleného prostoru, aby zdůraznila jejich životně důležité a nepodceňované role," napsal, "a skupinou nutící jinou skupinu, aby odešla. To první je silná výzva k vědomí. To druhé je přehlídka síly a akt útlaku sám o sobě," dodal. Podle Weinsteina jde dokonce o druh "mravní šikany"- zůstat v areálu by znamenalo, že jste rasista.

Kvůli vyjádření svého názoru byl Weinstein konfrontován mimo třídu skupinou asi padesáti studentů, kteří tvrdili, že je rasistický. Video této výměny je nyní široce sdíleno na sociálních sítích. Když se klidný Weinstein snaží vysvětlit, že jeho jedinou agendou je "pravda", studenti bučí.

Univerzitní ochranka dokonce Weinsteinovi řekla, že nemůže zaručit jeho bezpečnost v areálu. Nakonec musel Weinstein pořádat svou hodinu biologie ve veřejném parku. Mezitím byly na internetu rozesílány fotografie a jména jeho studentů. Na budovách areálu se také objevily graffiti "Fire Bret" (vyhoďte Breta).

Vedení školy se za Weinsteina nepostavilo. Podle deníku New York Times na zasedání radnice popsal ředitel školy protestující jako "odvážné" a vyjádřil svou vděčnost za to, že "tento katalyzátor urychlí práci, kterou máme vykonat".

Tato událost není první podobného druhu na amerických kampusech. V březnu musela být ukončena plánovaná řeč sociologa a politologa Charlesa Murraye v Middlebury College, kdy přednášející museli utéct v doprovodu policie. V dubnu musel být na univerzitě Claremont McKenny přenášen projev konzervativního spisovatele Heather Mac Donalda přes webkameru, jelikož protestující zablokovali přístup do hlediště.